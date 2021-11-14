加路連山道建新區域法院大樓　設70個法庭　料2027啟用

早前政府公布將會把灣仔北3座政府大樓及港灣消防局用地，重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。因應以上工程的搬遷計劃，政府決定於銅鑼灣加路連山道，興建1座新區域法院大樓，並會把現時位於灣仔政府大樓的區域法院和家事法庭，以及位於油麻地的土地審裁處重置該處，新區域法院大樓將設有70個法庭，庭內更會配備資訊科技和視聽設備，進入前亦需要接受保安檢查。相關工程預計在2022年第1季展開諮詢工作，如往後申請撥款通過、工程順利展開，將在2027年可投入服務。

根據最新區議會文件顯示，新區域法院大樓涉及3.01萬平方米淨作業樓面面積。內裏將設有70個法庭，當中包括大型刑事法庭及不同面積的刑事和民事法庭，分別用以處理涉及眾多被告人的聆訊和應付不同聆訊的運作需要。每個法庭內會配置資訊科技和視聽設備，支援聆訊及其他法庭運作。此外，各個法庭和庭外等候區將設有更多公眾座位，及設置法庭聆訊廣播設備，讓更多公眾人士能旁聽聆訊。大樓亦會提供與法庭運作相關的其他設施，例如律師及訴訟人會面室、證人等候室、受保護證人室和視像會議室等。

文件中又指出，新區域法院大樓將實施中央保安檢查程序，即法庭使用者在進入大樓時，需先行接受金屬探測器檢查，其隨身物品亦需接受保安檢查。為了運作和保安需要，大樓內亦會適當地分隔公眾設施、法官及司法人員和法院職員的範圍，以及受保護證人設施和被告人的範圍。

至於新區域法院大樓的設計，將會採用雙塔式設計，2座塔樓之間設有架空的連接橋，便利法院的內部運作。而大樓的高度則不會超過主水平基準以上135米，並會向現時的住宅樓宇方向遞減，與加路連山道(西段)的住宅樓宇之間將保留不少於30米的建築物間距，以確保環境質素。

不過，用地範圍及其毗鄰現有約24棵樹木，均為常見樹木品種，當中包括一棵古樹名木，為了擬議發展，其中約13棵樹將會被移除，其餘11棵樹則會在原址保留。

司法機構政務處預計，2022年第1季將展開諮詢立法會司法及法律事務委員會，之後於2022年第2季會提請立法會財務委員會批准撥款，2022年年中再開展工程，料可於2026年年底完成工程，2027年正式投入服務。