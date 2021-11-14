中大研究指設標準實驗操作方法　有助完善新冠病毒核酸檢測

新冠肺炎疫情未平，病毒檢測顯得尤為重要。香港中文大學醫學院針對3種常見核酸檢測方法進行評估，分析這些方法在醫院和診所實際應用中的表現。結果顯示，3種測試方法的準確性與一致性並無顯著差異，但採樣方法以及後續核糖核酸(RNA)的提取方法會直接影響檢測結果，故需設定標準實驗方法，以完善新冠病毒核酸檢測。研究結果已發表於國際權威科學雜誌《刺針-微生物》。

3種核酸檢測方法，分別為「數位聚合酶鏈鎖反應(dPCR)」、「定量聚合酶鏈鎖反應(qPCR)」，以及「環介導等溫擴增法(LAMP)」。而港府認可的新冠病毒檢測中心，現時均採用qPCR技術進行核酸檢測，而dPCR則是新技術，多用於醫護人員對病毒核酸進行精準定量操作。另外，全球多個機場和檢測中心已陸續開始使用LAMP作為快速檢測工具。

研究團隊共收集整理66項不同獨立研究，共計約1.5萬個臨床樣本，並對當中52項研究進行系統性分析。研究發現，dPCR靈敏度最高，其次是qPCR和LAMP。化驗樣本分析中，鼻咽拭子取樣的靈敏度和準確性，在3種檢測技術中均比唾液取樣高。團隊亦發現實驗設置比檢測類型更能影響病毒檢測的準確性。

中大醫學院化學病理學系助理教授及李嘉誠健康科學研究所研究員張栢恒表示，當分別採用同樣的閱讀RNA序列引子/探針、RNA提取方法和化驗樣本種類時，不同核酸檢測結果的準確性沒有差異，但實驗設置改變，檢測準確性則出現明顯變化。這表示相比選擇哪款檢測技術，維持標準和一致的實驗操作方法，才能更確保檢測的準確性。

他補充，研究結果與美國疾控中心及世衞的建議一致，以鼻咽拭子作為採樣方法較唾液取樣更好，而其中使用「開放閱讀框1ab引子」為鼻咽拭子取樣樣本進行RNA提取的方法，在3種核酸檢測中表現最佳。