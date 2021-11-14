警速破湖景邨縱火案拘68歲男街坊　疑不滿家人上門聚餐打牌

屯門湖景邨湖碧樓上周發生縱火案，上址一單位外的雜物被焚燒，幸得鄰居守望相助及時救熄。警方及後在場檢獲盛載疑似火水的膠樽，判斷事件屬蓄意而為，性質惡劣，遂火速動員大量警力展開偵查，過程中從多角度抽絲剝繭、條分縷析，鍥而不捨摸清線索，終鎖定目標身份。昨日(13日)拘捕同屋苑一名68歲男子，相信有人因不滿家人經常到涉事單位聚餐打牌耍樂，罔藉縱火橫加阻撓。

事發上周一(8日)晚上約10時40分，湖碧樓一住宅單位外的雜物起火，並波及鄰近另一單位，濃煙火光驚動左鄰右里，各人趁火勢未及壯大，合力將火撲熄。事件中，2個單位靠走廊的窗戶、鐵閘、木門及門外雜物遭焚毀，走廊部分位置亦告熏黑，幸無造成嚴重傷亡。警察及消防迅速到場，經仔細查察後，發現火頭有助燃劑迹象，並檢獲2個幾近燒熔、懷疑裝放火水的膠樽。鑑於縱火屬極為嚴重的罪行，涉及人命危機，警方高度重視案件，即時交由屯門警區重案組接手跟進。

警區重案組高級督察蔡翹暉表示，調查過程中，警方調配大量警力，全方位深入調查縱火動機，緊抓一切可以鎖定疑犯的線索，當中翻查整個屋苑及附近一帶大量「天眼」紀錄，並會見超過30名街坊、包括事發時身處該兩個涉事單位的12名人士，細心分析各人背景，包括有否欠債，以及驗證他們提供的資料和證據，連日窮追細究，成功鎖定目標人物及掌握他的犯案原因。

警方在昨晚採取行動，以涉嫌「縱火」拘捕同樣住在湖景邨、報任清潔工人的68歲男子，將他帶返警署扣查。根據調查所得，有人對妻子在最近數年頻頻到案發單位打麻雀、荒廢家事感不滿，為阻聚會進行，一念之差採取縱火手段，過激行為險鑄成大錯。

蔡補充，就案中有關住戶安排聚會及打麻雀，警方會嚴肅跟進及採取適當行動，查明是否違反禁聚令、非法聚賭或涉及其他罪行，同時會聯絡房屋署等相關部門，跟進涉事單位有無違反公屋住戶租約細則。

警方提醒，屋邨內必須確保非住戶的出入登記及加強巡邏，防止陌生人進出，阻絕濫用公屋作任何違反租約用途的情況。另外，縱火屬罔顧他人的自私行為，有機會引致嚴重人命傷亡和財物損毀，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。