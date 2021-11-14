逾80%基層兒童每周照顧家庭10小時　部分更要執紙皮幫補家計

兒童貧窮情況嚴重，根據最新一份香港貧窮情況報告，去年政策介入前的兒童貧窮人口高達27.4萬人。香港社區組織協會早前進行調查，發現逾80%貧窮家庭的兒童需做家務、照顧家庭，每周照顧家庭的時間平均達10小時，當中近半受訪者要幫忙煮飯，另有近10%兒童需參與賣廢紙、紙皮。協會建議，政府應訂立未成年家庭照顧者支援政策，加強支援。

社協於去年6月至今年9月進行調查，訪問了201位兒童，平均年齡為10歲，即正就讀小學，有近65%受訪者居於籠屋、板房和劏房。受訪兒童當中，49.4%來自單親家庭，14.6%父母沒香港身份證或不在港。

結果發現，81.6%受訪兒童需要做家務或照顧家庭，每周照顧家庭的時間平均為10小時。在照顧家庭方面，51.2%受訪者要吸塵抹地；31.7%要照顧較年幼弟妹；27.4%幫忙買餸；亦有48.2%兒童需要幫忙煮飯；值得留意的是，有8.5%兒童更需參與賣廢紙、紙皮。而由於平均每周照顧家庭用時長達10小時，有20%需照顧家務或家庭的兒童出現休息不足問題。

現年9歲的琳琳來自單親家庭，因為媽媽是長期病患，所以要代替母親處理家務。她表示自己從6歲起便要分擔家務工作，於每天放學完成當天的功課後，便要着手準備晚餐，有許多時候要一手包辦洗菜、切食材、用爐火煮食到洗碗，還要抹地清潔和洗晾衣服，亦曾經試過獨自外出買餸和日用品。加上其母親患有坐骨神經痛，病情嚴重至影響日常生活，經常要攙扶媽媽移動，包括協助起床、到浴室洗澡和上落樓梯等，又要每天花2小時幫她按摩。

協會指出，部分兒童做家務的時間太長，阻礙兒童專注學業及參與課後活動，提出多項建議，包括建議訂立未成年家庭照顧者支援政策，設立需照顧家庭兒童及家庭支援中心；增加校本課後學習及支援計劃資助額，設立課後補習津貼；檢視家庭服務中心服務，強化學校角色；完善託管服務及社區保母計劃，強化兒童及家庭在社區中的生活支援等。