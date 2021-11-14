政Whats噏：兼職運動員呻支援不足　楊德強冀可彈性處理

東京奧運掀起體育熱潮，大眾對運動員嘅關注度上升，不過喺全職運動員以外，兼職運動員嘅權益都有待改善。東京殘奧港隊射箭運動員危家銓今日(14日)喺一個精英運動員分享會上呻，兼職運動員要收工後再去訓練好辛苦，希望政府除咗硬件上起運動場館外，都要提供多啲資助畀兼職運動員啊！

危家銓因意外失去一隻腳，其後接觸射箭。佢話身為兼職運動員，要收工後再去訓練，雖然好辛苦，但都會咬緊牙關去堅持，所以希望政府多啲支援兼職運動員，例如將場地開放時間延長，以及交通上提供幫助，等運動員縮短交通時間，有更多時間訓練。喺後援上，佢都希望政府非辦公時間內都有人員支援，佢指政府成日強調有好多硬件上嘅場館設施，但其實支援、人力上都有好多方法需要完善。

體育專員楊德強就話歡迎兼職運動員畀多啲意見政府，以增加資助。佢話可以再考慮下將體育場館嘅開放時間延長，令運動服務更加人性化，又可以彈性啲咁囉。另外，佢都認為電視台應多播放殘疾運動員嘅賽事，令市民認識多啲，都可以鼓勵多啲殘疾人士出嚟運動，擴闊交友圈，唔好封閉自己。

佢又話政府會積極考慮大型國際運動會嘅電視轉播權事，相信全港市民可以一齊觀看出年嘅杭州亞運會賽事。至於政府會否購買2024年巴黎奧運轉播權，佢就話要考慮本港電視台有無興趣買轉播權、環球經濟發展、國際奧委會對轉播權嘅定價等因素喎。