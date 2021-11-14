西貢街市職員逼用安心出行　八旬嫗遭爆粗指罵無陰功

政府強逼市民出入政府處所須使用「安心出行」電話應用程式，當中包括食環署轄下公眾街市，被批評難為一眾老人家。有市民今日(14日)向東網投訴，指西貢街市1名體溫探測員態度十分惡劣，涉嫌誤導市民指65歲人士不獲豁免使用安心出行，更爆粗指罵兼出手；街市亦並非每個出入口予有需要市民「填紙仔」，但有行動不便的長者卻被人「舞嚟舞去」。東網正向食環署查詢回應。

市民曾太表示，昨日(13日)與其年逾80歲的母親打算到西貢街市內，她自己在進入街市前已使用安心出行，但由於其母親沒有安心出行，打算「填紙仔」以進入街市。不過，1名在街市門口負責量度體溫的女職員，懷疑誤導長者亦不獲豁免，一度向曾太表示「無(安心出行)就唔好入」，其後又指若無安心出行要到另一出入口。

曾太指，該名女職員態度十分惡劣，爭執期間不斷用粗口指罵她及其母親，更一度有肢體碰撞，她其後就該女職員的工作態度，向在場食環署人員進行投訴。曾太對此感到十分憤怒，憂慮事件只屬冰山一角，「呢個世界唔係只得1個阿婆，唔係個個咁好彩有個女陪」，又指政府人員不應用粗口指罵市民。

政府及多個公營機構本月1日起進入前須使用「安心出行」，包括食環署轄下街市、郵局、公立醫院、圖書館。根據政府新聞公報，12歲以下及65歲以上人士、使用「安心出行」時有困難的殘疾人士，或機構指明的部分人可獲豁免，准以填表代替，並須展示身分證明文件作核實。