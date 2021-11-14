上月港機場航空交通量　貨運量、客運量及飛機起降量皆升

香港機場管理局今日(14日)公布香港國際機場10月份航空交通量。該月機場貨運量為46.2萬公噸，較去年同月錄得14.7%的雙位數增幅，客運量及飛機起降量則為13.7萬人次及近1.4萬架次，分別較去年同月增加72.6%及28.7%。

機管局指，10月份貨運量錄得增長，主要由於出口貨運量增長16.5%，以及航空貨運踏入傳統旺季。機場的進口及轉口貨運量亦錄得雙位數增長，月內以往來北美、東南亞及歐洲的貨運量升幅最為明顯。

局方又指，由於新冠肺炎疫情持續，客運量仍遠低於2019年疫情前水平。然而，由內地出境經港機場轉機往歐洲的旅客量錄得顯著升幅。於今年首10個月，香港國際機場的客運量及飛機起降量，分別同比下跌87.6%及14.8%至110萬人次及11.5萬架次，期內貨運量則上升13.3%至410萬公噸；而在過去12個月，香港國際機場客運量及飛機起降量，則分別同比下跌93.6%及30.4%至120萬人次及14萬架次，貨運量則上升10.2%至490萬公噸。

機管局亦宣布，香港國際機場近日奪得2項國際嘉許，以表揚其持續為旅客帶來安全舒適旅程的貢獻。香港國際機場連續第2年在「世界旅遊獎」中，獲投選為「亞洲最佳機場」，這個知名獎項旨在嘉許於全球航空業界各個範疇表現卓越的機構。同時，香港國際機場再次獲得國際機場協會的機場健康認證計劃認證。