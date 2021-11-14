野豬公路猛撼電單車　鐵騎士浴血住院3天　料需停工1個月

野豬氾濫成災，日前再釀浴血車禍。事發於上周四(11日)晚上，有市民駕駛電單車由元朗公路向屯門方向行駛，1頭大野豬突從對面行車線奔跑，躍出並越過路邊石壆，繼而直撞鐵騎。涉事司機指，他身體有多處損傷，需住院3天，而車輛亦損毀嚴重；該野豬則被當場撞斃。

涉事事主向東網透露，他當晚8時50分沿元朗公路駛近洪水橋時，車速約每小時80公里，惟突見該頭大野豬從右方石壆躍出。由於事出突然且距離太近，故來不及煞車而直撞野豬腹部。意外一度阻塞該路段交通。慶幸有幾位熱心市民停車指揮交通並幫忙報警，他通過酒精呼氣測試後送往急症室治理，期間保持清醒。

事主指，該車禍發生後，野豬當地死亡，肚破腸流，內臟與電單車損毀零件散落一地，車價約6萬元的電單車半毀，料無法修理。至於他個人4肢共有9處擦損，最嚴重是左手手肘傷口見骨，需縫10針。他住院3晚至昨日(13日)出院，料需停工養休1個月。作為一家四口的主要經濟收入來源，他指是次意外打擊很大。

事主又指，以往在鄉郊地區駕駛時也曾見野豬蹤影，惟野豬在高速公路出沒則是首次。他認為，情況嚴重影響駕駛人士，促政府盡早處理野豬問題。

野豬近月頻頻在高速公路出沒，今年9月中旬亦發生類近事故。有的士司機早上經荃灣城門隧道公路前往荃灣方向時，1頭野豬突從對面行車線躍出越過路邊石壆。的士煞車不及直撞野豬而相撞，車身右方損耗。

為正視問題，過往有立法會議員建議，政府可倣效澳洲做法，允許農民因乾旱問題而獵殺袋鼠，又要求當局有效控制野豬數目。有關注團體及地區人士則指，野豬「通街走」主因是山上缺乏食物，認為當局覓地圈養野豬，杜絕牠們滋擾市民，甚至長遠發展野味產業。