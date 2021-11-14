本港去年貧窮風險率近30%創新高　學者促港府要認清形勢

政府早前公布去年本港貧窮情況，不論是政策介入前，或是計算恒常現金福利，例如綜援後的貧窮人口於均創新高。報告同時列出去年貧窮風險率達28.7%，屬歷年最高，而政策介入後則跌至12.4%，屬歷年最低，惟報告指出若非去年政府推出加大規模的一次性措施，貧窮風險率仍會按年上升。有學者批評，政府的扶貧措施欠針對性、成效低，促政府認清形勢並改變心態。

今次報告劃出收入低於中位數60%的住戶為「較高貧窮風險」，一人戶水平是5,300港元、二人戶11,400港元、三人戶19,200港元、四人戶24,900港元，並計算出政策介入前貧窮風險率為28.7%；計及所有選定政策介入後才減至12.4%，而有31.5萬人處於住戶收入中位數50%至60%之間。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，去年除了受疫情影響的因素外，亦有結構問題，例如人口增加、人口老化等，都令貧窮狀況惡化。他續指，一次性措施「不可持續、欠效率」，政府需要認清形勢、精準扶貧，又舉例指，若果只針對貧窮人士派錢，只需550億港元可能所有政策介入前的貧窮人口「脫貧」，反映政府政策「用錢多但成效低」，對此可以做得更好。

本港在制訂貧窮線時，考慮到以住戶收入中位數的50%作為主要的貧窮門檻是國際組織，例如經濟合作與發展組織，以及本地一些非政府組織的普遍做法，而歐洲聯盟以住戶收入中位數的60%作為「貧窮風險門檻」，以監察收入相對較少的住戶情況。