政Whats噏：沙田區會補選正副主席　被形容係豬頭骨行先死先

經過區議員離職潮同宣誓風波後，沙田區議會本周四(18日)將要再補選正副主席空缺。該區由民主派主導，有指經討論後由「馬鞍山守護線」成員麥潤培同民主黨冼卓嵐接替正、副主席之位，料兩人喺冇競爭下自動當選。有民主派區議員坦言，佢哋認為正副主席職位如「豬頭骨」，形容「邊個行先邊個死先」，所以冇人出嚟競爭啊！

沙田區議會正、副主席原本由民主黨程張迎同沙田社區網絡黃學禮出任，但程喺7月時因政治局勢及身體健康問題，決定辭任區議員，其空缺由李志宏頂上。至10月政府安排區議員宣誓，惟李志宏同黃學禮都被裁定宣誓無效，即時喪失議員資格，該區議會正、副主席一直懸空。

現時該區只剩9名區議員，當中7人為民主派，其餘2人為建制派，民主派仍繼續處於優勢。距離補選正、副主席仲有幾日時間，雖然有指民主派陣營推舉麥潤培同冼卓嵐任正副主席，但有民主派區議員就強調未到周四都可能有變數喎。

該名區議員話有成員已表明唔想競選有關職位，又認為現時政治情況「好恐怖」，如有咩問題最後或要由正、副主席承擔。喺新形勢下，佢指大家都未知以後工作應如何定位，對於「幸存者」而言都擔心以後會被「綁駁手綁腳」，笑指正副主席之位係「豬頭骨」。

冼卓嵐接受查詢時就話大家都明白依家處於困難時期，認為如擔任副主席確實存有風險，但覺得留得低嘅區議員都希望盡量履行職責，又話既然可以幫到手就盡量做啦！

其實早前陸續有區議會補選正副主席，有啲區議會競爭激烈，大家都爭住接替空缺。以屯門區為例，更因為未能成功協調同有人倒戈，民主派白白將主席一位拱手相讓，令建制派成功重奪主導權。相反，沙田區民主派區議員對於出任正副主席，好似存有好多憂慮咁，真係「區區有本難唸的經」啊！