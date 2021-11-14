綁架案參竇曝光　受害人被打斷腳爬地逃走　好心村民代報警

全職虛擬貨幣男投資者遭綁架，匪徒用作「藏參」的鐵皮屋位於大埔南坑村，有村民直指當日友人首先發現事主，「我朋友嗰日見到佢喺地下，用兩隻手爬下爬下，唔知發生乜嘢事，後來先知佢畀人綁架勒索，就第一時間幫佢報警啦」。

涉案鐵皮屋位置較隱蔽，門口沒有門牌號碼，並安裝了「天眼」監察門外情況。進出該屋必須經過另一間鐵皮屋，因此普通人很難找到。該村民表示，上周五（12日）下午5時50分左右，他的朋友途經距離鐵皮屋約50米外的一條小路，發現一名男子好似動物一樣在地上爬行，其中一隻腳布滿大小洞，好像被尖銳物件刺傷，另一隻腳則折斷，雙手似乎沒有大礙，爬行時顯得非常辛苦。

村民的友人對此感到奇怪，於是詢問男子發生甚麼事，得知涉及綁架案後，隨即替其報警，警方很快到場救人及進行拘捕。村民又指，綁匪並非該村村民，相信是外來人租用鐵皮屋作為「參竇」。

另外，事主被綁匪襲擊的地點，為九龍灣一工廈單位，該單位裝有鐵閘及木門，且安裝了閉路電視鏡頭，門口財神位擺放了生果及白酒。警方剪斷鎖頭進入單位調查後，留下字條指單位涉及一宗刑事案，如有查詢可與警方聯絡。