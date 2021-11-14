5地點涉確診國泰機師納強檢　另青衣藍澄灣住客南非返港染疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日(14日)公布，正調查1宗初步確診的輸入個案，涉及1名36歲男病人，被驗出帶有N501Y變異病毒株，但沒有病徵。患者居於青衣藍澄灣5座，為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於10月23日至11月14日期間，曾身處上述指明地方內2小時的人士，須在本周二(16日)接受強制檢測。另有5個指明地點同樣被納入強檢名單，均涉及早前1名確診的國泰男機師(個案編號：12387)。

防護中心指，上述患者在上月23日離開香港前往南非，離港前1天(10月22日)在香港進行檢測但沒有中招。他其後乘搭航班經QR818於上周四(11日)返抵香港，抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心抽進行毒病檢測結果同樣沒有染疫，但其後於指定檢疫酒店進行檢疫期間，再檢測後證實中招，並帶有N501Y變異病毒株，他沒有病徵。根據資料，該病人曾於5月13日及6月4日，於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。

另外，除上述指明地點外，另有5個地點同樣被納入強檢名單，該5處涉及早前1名確診的國泰男機師(個案編號：12387)，相關人士同樣須在本周二或之前進行檢測，當中包括任何上周二(9日)中午12時至下午4時期間，曾身處香港九龍大角咀海庭道18號奧海城2期地下G1及G10號舖 Market Place by Jasons之人士；任何在10月26日下午7時至下午10時期間，曾身處香港中環民光街中環6號碼頭的人士；任何在上月26日下午7時至下午10時期間，曾身處香港新界大嶼山梅窩梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭的人士；任何在上月22日至昨日(13日)期間，曾身處香港九龍大角咀海帆道11號凱帆薈5樓2號鋪學之園幼稚園(凱帆薈)超過2小時的人士；以及任何在上月22日至昨日期間，曾身處香港九龍大角咀海帆道11號凱帆薈6樓2B室壽星宮超過2小時的人士。