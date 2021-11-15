競委會6年查逾200案　揭舉報關鍵靠留意細節　　

港府通過《競爭條例》（《條例》）來訂明某些損害競爭的營商手法屬違法行為。《條例》實施至今接近6年，香港競爭事務委員會透過舉報，早前成功揭發資訊科技公司圍標案、以及安達邨裝修承辦商瓜分市場及合謀定價等案件。揭發關鍵原來全靠舉報人留意到文件內的英文文法有錯、10間裝修承辦商用同一內容傳單等細節，競委會着市民在接觸有關行業時，可多加留意當中細節。

自《條例》於2015年12月全面生效至本年9月底，競委會共接獲2115宗投訴，3030宗查詢，當中共有 258 宗個案進入了初步評估或調查階段。競委會調查人員指，現時涉及最多的行業是房地產及物業管理、運輸、物流及儲存、專業及技術服務。

要洞悉不法商人的行為，原來靠的是細節。在2016年資訊科技公司的案件中，當時在女青年會擔任採購部主管的麥先生表示，因要為機構安裝一套雲端伺服系統及器材而進行招標，然而在閱讀文件時發現其中一份標書的英文文法上出錯，例如未有加眾數，過去式有錯等，奇怪是同一種文法錯誤，亦同時出現在其餘4間公司的標書內，而且5份標書的格式亦異常相似，「感覺似是複製後直接貼上」，而且系統項目若涉70萬元，惟5份文件的標價有明顯數10萬元的分別，「差太多」，加上有公司標書忽略重要內容，便對事件起疑心，認為有關公司同意不就特定競投項目互相競爭，疑是圍標，在諮詢法律意見後向競委會舉報。

另外，在安達邨裝修承辦商案中，舉報人明哥(化名)是其中一名租戶，準備入伙時前往房委會安排裝修承辦商的臨時辦公室，但入內後他被問及其居住樓層後，被指向由某特定公司處理，而且報價後發現價錢比市價貴3成，認為不合理；加上他記起房委會沒有批准公司瓜分市場，「買服務應該有選擇」，故決定舉報。

其後兩宗案件分別進入法律程序，最終資訊科技公司案與安達邨案同在2019年5月有判決結果，前者被裁定4間資訊科技公司圍標成立，一間公司被裁定罪名不成立；後者的10間裝修承辦商因從事瓜分市場及合謀定價罪成，兩案的被告違反《條例》下的「第一行為守則」，其後被罰款。而資訊科技公司案更成為首宗入稟審裁處的案件。

曾負責處理兩宗案件的競委會首席經理(行動)黃錦鴻表示，一宗案件會先審查，再作評估，如就安達邨個案而言，由於進入調查時，該臨時辦公室經已被拆走，需要「洗樓式」向租客拍門，最後成功向14名租客取得有關的裝修單張與資料，發現10間承辦商使用同一宣傳單張，套餐價錢亦類同，便將案件入稟。黃錦鴻指因應安達邨個案，團隊了解到其他屋邨或出現類似情況，從而針對性地調查，後來亦發現類似行為，亦成功把案件交到審裁處，至今共裁決了7宗案件。黃指，公眾人士查詢影響調查，呼籲市民如見到報價奇怪、項目遺漏等「低級錯誤」便要留意，同時要主動舉報。