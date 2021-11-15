贊成重開燒烤場及露營地點　醫生：市民須自律做好防疫

本港實施強制口罩令超過一年，食物及衞生局表示，視乎疫情發展及疫苗接種計劃進度，以及「疫苗氣泡」落實情況，會繼續檢討和適當調節措施細節。然而至今多類娛樂場所都因疫情緩和而放寬營業限制，惟重開燒烤場及露營地點則無下文。有醫生認為，身處郊野公園的染疫風險較低，原則上支持重開設施。心理學家指，學童長期戴口罩已出現隔膜，到郊外旅行燒烤有助紓緩身心。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，重新開放燒烤場及露營地點可讓市民有更多遊玩的選擇，避免所有人都湧往某些已放寬的娛樂場所，加上在戶外染疫的風險較低，因此原則上認同可以重開，惟需要就場地人數設置上限，並且以預約形式控制人流，市民亦應自律做好防疫措施，才可在郊野玩得安心。

郊野設施封閉，部分原因受4人禁聚令影響。而口罩令下，學童幾乎看不到同學的笑臉，註冊臨床心理學家葉妙妍指，長期在口罩下上課的學生，會有一層隔膜，看不到對方表情會對溝通構成障礙，同學可透過視像通話進行看見全臉的交流，而學校亦可舉行秋季旅行到郊野公園野餐及燒烤，讓師生真正認識對方，亦有助紓緩學童疫情期間的壓抑心靈。