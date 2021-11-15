醫管局HA Go手機程式新功能　照顧者可閱親人醫療情況

長者不時要出入醫院，甚至連子女也可能忘記父母的覆診時間。醫院管理局最近在應用程式「HA Go」增新「照顧者」等功能，年滿18歲的用戶受邀成為「照顧者」後，可透過「HA Go」管理所有家庭成員的醫療活動，包括閱覽覆診期、查閱或繳付醫院帳單、藥費、配藥紀錄、過敏反應紀錄、候診情況、康復訓練片段等。明年首季該應用程式將推出供腎臟病人自助記錄的功能。

醫管局總行政經理(醫療信息) 彭育華介紹指，自己最近亦成為母親的「照顧者」，每名用戶最多可邀請10名照顧者，而每名照顧者最多只可照顧10人；兩者可隨時撤銷「照顧者」。

另外，「HA Go」最新亦加強病人的自我管理及支援，上月在程式內增設「我的健康」，包括為用戶紀錄個人健康量度項目，包括體重、血壓、脈搏、血糖、體溫、疼痛、暈眩及陣痛計時。彭育華指，量度的數據可用圖表形式顯示，更清晰顯示數據走勢，明年首季將推出供腎臟病人自助記錄的功能。她又指，用戶亦可瀏覽4類醫療檔案，包括病人出院資訊摘要、檢驗備忘表、藥物紀錄及轉介信，未來將會推出更多量度項目，例如腹膜透析管理等，並研究在程式內加入化驗項目及影像診斷結果。

「HA Go」一站式手機應用程式於2019年底推出，在新冠疫情下，醫管局先後在該應用程式加入多項功能，包括「排隊易」、「藥物領取通知」和「遙距診症」等。醫管局高級醫療信息經理馮起表示，截至上月31日，己有逾100萬人下載，當83萬人登記；啟動帳號有60萬人。