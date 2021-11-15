漁護署「人道毀滅」野豬惹議　關注組批評措施欠諮詢

野豬滋擾問題日益嚴重，漁農自然護理署將會定期捕捉在市區出沒的野豬，並把捕獲的野豬人道毀滅，事件引起社會關注及不滿。香港野豬關注組幹事黃豪賢今日（15日）在電台節目表示，反對有關做法，批評漁護署室在事前並無諮詢公眾或動物保護組織，促請當局撤回有關政策。有區議員認為漁護署「捕捉、絕育、放回」政策成效低，餵飼野豬人士「好心做壞事」。

黃豪賢表示反對相關做法，又批評漁護署在事前並無諮詢公眾或動物保護組織，形容新政策推行得很急，促請政府撤回有關政策。他指出，野豬在市區出現，是因為有人餵飼野豬及未有處理好垃圾桶的廚餘等，又指野豬除非受到挑釁，否則不會主動攻擊人類。他認為，漁護署可繼續採取「捕捉、絕育、放回」政策，並認為應就人道毀滅政策設冷靜期。

南區區議員梁進在同一節目上表示，近期每日均收到市民的短訊稱看到野豬出沒，並指野豬現時會佔據行人路、巴士站及馬路等。他指，漁護署的「捕捉、絕育、放回」政策成效太低，並指餵飼野豬人士「好心做壞事」，認為執法上應加強阻嚇性。

漁農自然護理署助理署長陳堅峰則表示，外界指新措施令野豬滅絕是誤會，澄清行動只針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬。部分野豬習慣在市區聚集及覓食、不怕人、會主動向人拿取食物，部分野豬已習慣在早上於市區出沒，對市民構成滋擾及危險，因此需要捕捉及人道毀滅。

他指出，自2017年起，漁護署已推行不同措施，包括「捕捉、絕育、放回」政策、教育公眾等，但野豬滋擾及襲擊市民的事件都有上升，所以現時推出新措施，以往的「捕捉、絕育、放回」等政策將會暫停。而自上星期已開始定期捕捉野豬的行動，會到有大量野豬出沒、曾傷人、對公眾構成傷害的地點，每月定期會有5次行動。對於會否發出狩獵牌照予狩獵隊，陳堅峰稱不排除用任何方法解決野豬問題，現時主要用麻醉槍。