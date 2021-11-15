漁護署「人道毀滅」野豬惹議 關注組批評措施欠諮詢
2021年11月15日 09:37
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野豬關注組指野豬進入市區是因為有人餵飼及沒有處理好垃圾筒廚餘等原因。
野豬滋擾問題日益嚴重，漁農自然護理署將會定期捕捉在市區出沒的野豬，並把捕獲的野豬人道毀滅，事件引起社會關注及不滿。香港野豬關注組幹事黃豪賢今日（15日）在電台節目表示，反對有關做法，批評漁護署室在事前並無諮詢公眾或動物保護組織，促請當局撤回有關政策。有區議員認為漁護署「捕捉、絕育、放回」政策成效低，餵飼野豬人士「好心做壞事」。
黃豪賢表示反對相關做法，又批評漁護署在事前並無諮詢公眾或動物保護組織，形容新政策推行得很急，促請政府撤回有關政策。他指出，野豬在市區出現，是因為有人餵飼野豬及未有處理好垃圾桶的廚餘等，又指野豬除非受到挑釁，否則不會主動攻擊人類。他認為，漁護署可繼續採取「捕捉、絕育、放回」政策，並認為應就人道毀滅政策設冷靜期。
南區區議員梁進在同一節目上表示，近期每日均收到市民的短訊稱看到野豬出沒，並指野豬現時會佔據行人路、巴士站及馬路等。他指，漁護署的「捕捉、絕育、放回」政策成效太低，並指餵飼野豬人士「好心做壞事」，認為執法上應加強阻嚇性。
漁農自然護理署助理署長陳堅峰則表示，外界指新措施令野豬滅絕是誤會，澄清行動只針對習慣在市區出沒的野豬，不會捕捉郊區的野豬。部分野豬習慣在市區聚集及覓食、不怕人、會主動向人拿取食物，部分野豬已習慣在早上於市區出沒，對市民構成滋擾及危險，因此需要捕捉及人道毀滅。
他指出，自2017年起，漁護署已推行不同措施，包括「捕捉、絕育、放回」政策、教育公眾等，但野豬滋擾及襲擊市民的事件都有上升，所以現時推出新措施，以往的「捕捉、絕育、放回」等政策將會暫停。而自上星期已開始定期捕捉野豬的行動，會到有大量野豬出沒、曾傷人、對公眾構成傷害的地點，每月定期會有5次行動。對於會否發出狩獵牌照予狩獵隊，陳堅峰稱不排除用任何方法解決野豬問題，現時主要用麻醉槍。