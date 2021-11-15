消委會指逾9成花生堅果食品屬高脂　合桃最肥

花生及堅果一向被視為健康小食，消費者委員會測試33款市面出售的花生及堅果食品，今日(15日)發表結果，發現整體安全表現滿意，未有檢出黃曲霉毒素；逾9成樣本屬「高脂」，大部分為好「脂肪」；惟5款樣本因添加糖及鹽而達「高糖」或「高鈉」水平。至於奧米加-3脂肪酸檢測量差異則可達183倍。消委會建議消費者購買時，需細閱包裝成分表，選擇無添加油、糖和鹽的食品。

是次測試33款花生及堅果樣本，包括5款杏仁、6款腰果、8款花生、4款開心果、4款合桃、5款雜錦產品。結果顯示，除1款花生樣本外，其餘樣本全屬「高蛋白質」和「高脂」食品（每100克超過20克總脂肪），當中最低為花生，平均含量為39.8克、合桃的平均總脂肪含量（不包括雜錦）最高，每100克含62.2克。其中脆皮花生樣本「759阿信屋」檢出的蛋白質為每100克10.3克，屬全部樣本最低。至於28款樣本則屬「高纖」，另有2款樣本屬「高糖」（每100克固體食物超過15克糖），以及3款分別來自「欣和」、「大哥」和「時興隆」的樣本屬「高鈉」（每100克固體食物超過600毫克鈉）。

至於各樣本奧米加-3脂肪酸檢測量則差異極大，由每100克含量0毫克至9,220毫克，撇除9毫克樣本，差異高達183倍，含量最高為合桃，杏仁平均含量最低。另外，逾6成樣本營養標籤標示的營養含量與檢測結果差異超過《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限，消委會已將資料交食安中心跟進。

消委會建議消費者購買花生堅果類食品要控制食用份量，如嬰幼兒吞嚥能力未成熟，不宜進食原粒或片狀花生或堅果。