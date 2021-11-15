消委會測試拖鞋逾半不防滑　成家居意外陷阱

滑倒及跌倒屬常見家居意外，消費者委員會測試30款家居拖鞋，發現各樣本的防滑效能懸殊，逾半樣本於濕滑地面上的防滑表現未如理想，包括2款聲稱「防滑」或「止滑」的樣本及1款聲稱為浴室拖鞋的樣本。消委會建議消費者選擇拖鞋時，不宜盡信產品的「防滑」等聲稱，選擇有較佳防滑效果的鞋底物料及坑紋設計，亦建議長者或腳部機能人士可選購摩擦系數適中的拖鞋等。

是次測試包括29款塑膠拖鞋及10款非全塑膠拖鞋（如鞋面或內底以布等製造），評分由2分至最高5分不等，價錢則介乎10港元至520港元，差異頗大。測試結果發現售價最低樣本「自家製作」總評分為4.5分，售價最高樣本「Pansy」僅得3分，反映價格與產品防滑樣本沒有必然關係。

測試參考書製鞋業就鞋具訂立的防滑效能要求，鞋底腳前掌及腳跟位置的摩擦系數應達0.3或以上。結果發現，對比乾燥測試地面，全部樣本在濕滑地面所得摩擦系數明顯較低，只有14款樣本在全部4種測試地面上的摩擦系數能維持0.3或以上，餘下16款樣本表現欠佳，其中2款樣本在4種測試地面摩擦系數低於0.3。