電話5G服務月費由百多元至逾千元不等　消委會指多數捆綁增值服務

香港已踏進5G時代，各流動電話服務供應商相繼推出5G服務。消費者委員會今日（15日）公布不同供應商低GB與高GB用量計劃的調查，其合約期繳付總額差距可相差5,400港元至過萬元不等。相差最多的為供應商「SmarTone」個人計劃，由27GB基本月費238港元（即平均每GB為8.8港元），至330GB的698港元（即平均每GB為2.1港元），兩者於24個月合約期內的總月費支出相差11,040港元，另外大部分5G計劃均綑綁其他增值服務。

消委會比較市面上8間流動電話服務供應商，包括「3香港」、「csl.」、「SmarTone」等，提供的85個5G流動電話服務月費計劃，基本月費由108港元至1,228港元不等，數據量由8GB至無限任用數據，其中78個計劃另需每月繳付18港元港鐵及隧道行政費。在85個5G計劃中，有37個計劃會於數據用畢後，自動暫停當月的數據服務。消費者如需要購買額外數據，收費由每2GB收取10港元至100GB收取388港元不等。

雖同一個供應商提供的計劃比較，數據量愈高，每GB的平均價格愈低，但消委會發現「SmarTone」供應商的個人計劃為例，每月27GB數據量月費238港元（平均$8.8/GB），每月330GB數據量月費698港元（平均$2.1/GB），兩者月費相差460港元，雖然後者每月多享303GB數據，但24個月合約期計需多繳11,040港元。消費者或會對5G會否較4G耗用更多數據量有疑惑，但按專家意見，5G數據用量可預計為以往4G用量的1至2倍。因此，消費者可參考原先4G計劃的實際使用量作估算，未必需要馬上選用數據量大的月費計劃。

另外，比較各供應商提供的個人月費計劃，以100GB/110GB為例，「中國移動China Mobile」與「中國聯通Cubiq」月費為298港元，但「1010」月費則高至459港元，相差逾5成。除1個基本5G數據服務計劃外，其餘84個計劃均綑綁其他增值服務，如音樂服務、網絡保安服務、影視串流平台服務、或以贈送禮品及提供月費回贈等作招來。另外，以4人家庭共享計劃為例子，「中國聯通Cubiq」提供100GB 的數據量，1張主卡與3張數據與話音副卡，月費為396港元，即每張卡平均可用25GB及每月99港元，惟同一供應商的30GB個人月費計劃為198港元，比共享計劃每張卡的費用高約1倍。

消委會指應考慮合約承諾期長短，以及衡量日常使用數據的習慣和需要，才決定簽訂長期合約或高數據量的計劃；細心考量這些聲稱「附送」的增值服務及禮品是否切合個人需要及其條款限制；同時留意如若取消該等附送的值服務，須於最少30天前通知有關商戶，以免多付不必要的費用。