太陽能發電承辦商服務參差　未成功安裝卻不獲全數退款

政府2018年起推出「上網電價計劃」鼓勵市民安裝太陽能光伏或風力發電系統，再向電力公司售賣所生產的可再生能源電力，市面上承辦太陽能發電系統的公司應運而生。消委會今日（15日）表示，承辦商服務質素參差，有消費者付了兩萬多港元訂金後始知物管處不批准安裝，惟承辦商拒絕退回全數訂金；有消費者付款後被要求提升電力供電量，但未符合法例要求，以致未能展開工程。

消委會表示，有投訴人欲參與上網電價計劃，承辦商視察後建議在天台現有僭建物旁加建簷篷，再安裝太陽能板，聲稱此做法可將整個天台覆蓋及保留僭建物，工程總價為19.8萬港元，投訴人支付了1.98萬港元訂金。承辦商其後聲稱電力公司已批准申請，但投訴人要支付多3萬港元工程費將單相供電改為三相供電。投訴人不滿安排，向屋宇署查詢始知其天台僭建物必須清拆，且電力公司根本未批出申請。消委會協助聯絡涉事承辦商，但對方多次聲稱負責人不在，消委會建議投訴人循民事途徑跟進。

另有投訴人以26.5萬港元委託承辦商安裝太陽能板，並付首期2.65萬港元訂金，惟物業管理公司指工程未符合法例規定，不批准安裝。投訴人遂要求承辦商退款，惟等候一個月仍未有回音，於是向消委會求助。涉事公司表示，合約訂明若申請不獲電力公司批准才全數退回訂金，但項目已獲電力公司批准，根據合約理應毋須退回訂金。經消委會調停後，該公司最終同意扣減5,000港元工作成本後，將餘款退回投訴人。

此外，有投訴人安裝太陽能光伏系統後2個月，發現配件有問題，負責公司曾派員上門更換配件，惟不久後又再出現問題，之後多次聯絡負責公司無果，遂向消委會求助。其合約訂明太陽能板免費保質15年，系統配件免費保質5年，及支架免費保質10年。消委會無法聯絡涉事公司，投訴人最後自行委託外判師傅更換配件。

消委會提醒消費者安裝太陽能發電系統有一定的法例和要求，並須通過電力公司的檢測，以及向機電工程署註冊為發電設施。消委會建議消費者付款前必須釐清相關法例、細節及責任，勿誤信承辦商不合規格的安裝方法，最終賺取電費不成，反而冒上違反相關法律的風險。