打造新界東北鄉郊新景點　建路灌穿3古村設露營地

2017年的《施政報告》提出動用10億港元展開鄉郊保育的工作，包括用作小型改善工程和支援非牟利機構推展保育及活化工程。環境保護署於2018年7月底於荔枝窩成立鄉郊保育辦公室（鄉郊辦），並發現該處擁有400年歷史村落，提升生物多樣性之餘，鄉郊辦更正修築一條一公里的村路，將荔枝窩以及鄰近另外兩個有保育價值的梅子林和蛤塘連接，又計劃於3個區域之間加設專門露營的地點，以建立新派鄉郊旅遊模式。

荔枝窩至少已有300多年歷史，目前仍有200間村屋，鄉郊辦表示，現時村民獲得資訊後已經在荔枝窩重新進行種植工作，改善生態。除了荔枝窩外，近期保育範圍更擴展至高地客家村落梅子林和蛤塘，惟前者村屋因已倒塌8成沒有村民長住，後者只得一戶人家居住。

該辦亦資助該處進行復耕外，更重新打造一條鄉路將3處連接，又於鄉路之間設有露營地點，並推廣以「過夜」模式留宿，翌日再以觀賞日出為賣點。此外，附近亦有鎖羅盆、三椏村、牛屎湖和小灘等地點，期望日後會吸引到遊人。

鄉郊保育資助計劃秘書處今年9月表示，資助計劃至今共批出27個項目，涉及總金額約1.4億元。