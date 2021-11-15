沙田萬怡酒店500外傭檢疫房今起預訂　有中介搶近20間房

勞工處早前宣布沙田萬怡酒店12月8日起用作指定檢疫設施，提供500個房間供來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，房間每晚收費650港元，今早（15日）9時半起接受預訂。酒店網上預約系統今早未見「死機」，有外傭中介成功預訂約20間房，估計10時半前仍能預約房間，形容「搶房」成績不錯，惟目前房間仍不能消化5,000名等候來港的外傭，促請當局再增多房間以應付需求。

東網今早嘗試透過系統預約房間，臨近9時半開放預約時，酒店網站未見有「塞車」情況出現，但進入預約房間界面時，則出現輕微塞車，等待畫面維持約20多秒。不過，記者嘗試預訂12月至1月內的21天房間，已顯示「該酒店在您的日期內沒有可用的客房」。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，今早動用的公司25名職員「搶房」，還幸「成績」不錯，成功預約了約20間房間，笑言他們已有豐富的搶房經驗。他解釋，酒店房開放所有日子預約，較竹篙灣檢疫中心相對「易搶」，若某個日期未能預約連續21日，可改另一日子開始，惟竹篙灣檢疫中心每周僅一次預約及名額，酒店在預約後亦需即時付款，不能「先搶而後快」。

另外，竹篙灣外傭檢疫中心今早9時正開放新一輪預約，約5分鐘後政府預約網站隨即「塞車」，網頁的「開始預約」選項已關閉，變成灰色。

政府早前宣布，外傭僱主和職業介紹所今早9時30分起可透過沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間，房價已包括三餐膳食和所有費用。收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、工作簽證和認可新冠疫苗接種紀錄。外傭入住設施時也須提供上述文件。