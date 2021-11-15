涉舖盜竊及露下體 停職女警否認6項控罪 排期至12.28審前覆核

一名女警在被指於店舖偷竊名牌圍巾及朱古力後，涉嫌在停職調查期間再犯，更攜帶𠝹刀威嚇店員，及在百貨公司內露出陰部。女警共涉兩案，被控4項盜竊罪、1項管有攻擊性武器罪及1項在公眾地方的猥褻行為罪，她今天(15日)在觀塘裁判法院否認全部控罪。辯方透露，將會傳召一名專家證人，並爭議被告是否有犯罪意圖。主任裁判官錢禮將案件排期至12月28日作審前覆核。

48歲女被告劉潔兒今天否認6項控罪。就兩案審訊，控方現時共有12名證人，以及相關閉路電視片段。審訊將以英文進行，辯方預料不爭議事實證人，但會挑戰被告的警誡供詞及犯罪意圖。

首案控罪指，報稱警員的48歲被告劉潔兒於2020年12月17日，在觀塘創紀之城五期apm內的Twist店舖，偷竊1條Gucci藍色圍巾及1條Gucci黑色圍巾，合共價值5513港元，以及在Godiva店舖內偷竊1盒片裝黑朱古力、1盒Cube松露朱古力及2盒松露朱古力，合共價值2666港元。

另一宗案件則指，被告涉嫌於2021年6月26日，在牛頭角MegaBox內的星巴克咖啡店，偷竊1個不锈鋼水杯及2杯摩卡咖啡，總值304港元，及管有1把𠝹刀，意圖將其作非法用途使用；並於永旺百貨內偷竊1個黑色背囊，總值824港元，及猥褻暴露她的陰部。

案件編號：KTCC1158、1159/2021