約3100公營房屋資助出售單位　完工日期押後

運房局下調今年度起5年的公營房屋總建屋量預測。

市民上樓繼續遙遙無期！運輸及房屋局今日（15日）指，下調今年度起5年的公營房屋總建屋量預測，指主要由於約3,100個其他資助出售單位的完工日期，由2024/25年度延遲1個年度至2025/26年度。

運房局稱，根據今年9月預測，房屋委員會和香港房屋協會於2021/22至2025/26年度的5年期內的公營房屋總建屋量，預計合共約為10.69萬個單位，當中包括約7.31萬個公共租住房屋/綠表置居計劃(公屋/「綠置居」)單位和約3.38萬個其他資助出售單位。

該局指，每年建屋量會因應個別項目進度而可能有所不同，亦並非5年總建屋量平均數，而是基本取決於政府提供作公營房屋發展的土地供應量及個別項目進度。項目最終落成日期會受各種因素影響，例如惡劣天氣、地盤限制、承建商進度等。局方會持續監察各項目進度，使項目盡快落成。

公屋聯會總幹事招國偉指，按目前公布2021/22至2025/26年度房委會及房協的公營房屋預測建屋量，出租公屋/綠置居單位平均每年平均落成量為14,620間，而資助出售房屋平均每年落成量為6,780間，單位數量較《長遠房屋策略》的目標為低，未能達到平均每年3.01萬間的目標。

他又指，於2023/24年度的公營房屋單位落成量更跌至1.46萬個，為未來5年的最低點，擔心公屋輪候時間未來仍會繼續創新高，甚至遠超政府承諾的「3年上樓」1倍達到6年。