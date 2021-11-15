地政測量員藏雷射筆囚3個月提上訴　押後至下月6日裁決

前年10月13日，全港多區出現反《禁蒙面法》示威，其中一名在警方驅散行動中被捕的地政總署測量員因攜帶雷射筆，經審訊後被裁定管有攻擊性武器罪成並被裁判官屈麗雯判處入獄3個月。他不服定罪並獲准保釋等候上訴，高院今(15日)開庭處理其上訴，高院法官陳慶偉聽取控辯雙方陳詞後，押後至12月6日裁決，上訴人獲准繼續保釋。上訴方主要指控方未能達致毫無合理疑點證明上訴人當日帶着雷射筆是有傷人意圖。

控罪指，33歲上訴人雷启添於2019年10月13日，在牛頭角道遊樂場一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

上訴方認為原審裁判官並無合理基礎裁定上訴人帶着雷射筆是有傷人意圖。上訴方指當日的示威並無人使用過雷射筆，上訴人亦沒有在當時使用過。律師指即使上訴人與示威有關亦未能證明他有意圖使用雷射筆傷人。上訴方又指雖然裁判官拒絕接納上訴人帶雷射筆是工作用途，但事情並非「非黑即白」，即使不是用於工作，亦可以是純粹攜帶。

控方回應指毋須證明事發現場有人使用過雷射筆，裁判官仍有足夠基礎推論上訴人攜帶雷射筆有傷人意圖。控方指上訴人被捕時距離示威地點不遠，且在堵路發生後約3分鐘已被捕。上訴人亦承認知道當日該處有示威活動，他亦被搜出帶着黑色手袖及口罩等物品。控方認為以上種種足以證明上訴人當日帶着雷射筆是有傷人意圖。

案件編號：HCMA 159/2021