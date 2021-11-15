年宵攤位今起競投氣氛熱烈　成交價高於底價逾6倍

維多利亞公園年宵市場175個年宵攤位今、明兩日(15日、16日)進行公開競投。一連兩日的競投今早9時開始，甫開始已有逾百人到場，場內設有透明擋板，以保持社交距離。競投者叫價進取，多個攤位叫價多達20次，氣氛踴躍、競爭激烈，其中4號攤位、位置靠近維多利亞公園6號球場出口，叫價多達23次，最後以3.32萬港元成交；而早上最高價的攤位為49號及50號，位於通道位，成交價達4萬港元，較底價高出6.3倍。

新蒲崗廣場花店店主談小姐第一次來競投，以心水價 2.2萬港元投得1號攤位，「第一即係樣樣都好，希望取個好意頭」。攤檔主打蘭花，談小姐認為，今年好多人留港過年，對生意有信心，加上今年天氣和暖，不會忽冷忽熱，蘭花生長得很好，目標生意能達100萬港元。

幾乎每年都會競投維園年宵的「桃花大王」劉海濤今年目標投16個攤位，但因今年競爭者眾，暫時只投得4個攤位，攤位平均成交價1至2萬港元，與預期相若。他表示，港人今年無法外遊，留港過年，加上市民抗疫見成效，年尾都想買花過年行大運，形容「今年一定旺」。對於今年天氣和暖，桃花開得不錯，預料今年花價會上漲3成，但若未來天氣持續熱，令桃花早開，桃花價格則有可能進一步升5成。

「蘭花大王」楊小龍今年也有到場競投，坦言今年競爭激烈，多個心水攤檔都未能投得，預料今年肯定比以往投得的16個攤位少。今年天氣好，蘭花也開得好，不少人亦提早訂花，生意不俗，預料今年維園生意會上升。

食環署衞生總督察(行動)周勁時表示，競投氣氛絕對比上年熱烈很多，因上年疫情相對嚴峻，今年市民在面對疫情已開始習慣，競投者亦已釋除不肯定因素。市民入場前必須強制掃描安心出行，會在入口處張貼安心出行二維碼，並加派人手在入口處協助市民。至於有傳政府擬推「疫苗護照」，年宵市場則會視乎當時的防疫措施作評估，不排除根據衛生風險調整防疫措施。

周又指，對於一切在年宵市場中出現的違法、不道德、不符合年宵市場宗旨的行為，署方可要求許可人撤走相關物品或停止相關行為，若勸喻不果，則可即時取消其特許協議。

明年的農曆年宵市場繼續不設快餐和乾貨攤位，只有出售年花的濕貨攤位。食環署本月15日起將分批公開競投年宵市場攤位，競投底價繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320至5,440港元不等。全港15個地點舉行，設940個攤位，當中6個在港島、九龍及離島區；其餘9個在新界區，共有545個攤位。其中維園的攤位最貴，每個為5,440港元，首日競投120個攤位，上午場競投60個，仍餘60個攤位下午競投。