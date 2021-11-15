美籍銀行高層襲警判囚不服提上訴　法庭將擇日裁決

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警想追截嫌疑人時，與一名美籍銀行高層糾纏，該名美籍男子經審訊後被裁定襲警罪成，判囚4個月2星期。他不服定罪及判刑提上訴，高院今（15日）開庭處理。上訴方指，上訴人遭警員用警棍擊打，他為了自衛才施襲。法官杜麗冰質疑說法，指警員所用的又不是手槍，上訴方強調警棍也是危險的物品。法庭將另擇日子裁決，期間上訴人續准保釋。

案中36歲美籍上訴人Samuel Phillip Bickett，被控於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口梯間襲擊警員俞樹生。審訊時俞供稱，他追截跳閘男無果折返，此時，上訴人突然出現試圖奪其警棍，將他拉跌，繼而跪在他的胸口，出手打他的臉數下。原審裁判官接納俞的證供，又認為當時上訴人已壓着俞，實毋須再出拳襲擊，因此不接納上訴人是自衞。此外，裁判官亦裁定俞曾表明警察身份，裁定上訴人是蓄意襲警。

上訴方陳詞時指，片段顯示當時數名市民正與俞樹生爭論，有人問俞是否「PoPo」，俞起初否認，及後才改口說「是」。上訴方指出，當時俞沒有穿警察制服，而他又曾否認是「PoPo」，因此在場人士懷疑其警察身份實屬正常。期間俞用警棍擊打上訴人，上訴人為了自衛，同時希望俞冷靜下來，才出拳打俞的臉，強調上訴人沒有襲警意圖。另外，上訴方指出，上訴人不過是個途人，見有人爭執才介入，沒有證據顯示本案與2019年社會事件有關，考慮到他過往沒有刑事定罪記錄，原審以4個月為量刑起點是過高，加刑2星期更屬不合理。

律政司代表回應指，「PoPo」是不尊重警察的字眼，當日在場人士對警員抱敵對態度，警員取用警棍是合理，又認為若警員放下警棍，並取出委任證向旁人展示，會是危險的做法。原審在裁決時已考慮過所有有關片段及證供，並無出錯。至於判刑方面，律政司代表指，上訴人不但襲警，更想搶警棍，案情嚴重，雖然原審採納了高的刑期，但並非過重。

案件編號：HCMA339/2021