港府外防穿窿影響通關　政黨促機組人員入境需強檢

近日有多名機組人員抵港後確診新冠肺炎。有政黨今日(15日)批評政府未有做好外防輸入措施，或影響與內地通關時間表，促機組人員從外地抵港後至少接受7日強制檢疫，以及要求進入所有處所前需掃描「安心出行」二維碼，防止新冠肺炎在社區擴散。

該黨指機組人員抵港只需要接受家居醫學監察，但可以「周圍去」、毋須隔離，造成漏洞風險，促政府收緊安排，因應人員從不同風險地區抵港，而接受7至14日的強制檢測。有議員更批評港府未有因應全球疫情變化，而修改對部分國家的風險評估級別，直斥不合理、不理想，要求港府立即檢討。

對於內防擴散，該黨建議全部處所應強制使用「安心出行」。該黨指「安心出行」要追蹤個案，倘若沒有強制使用就難以發揮唔到效力，明白市民私隱很重要，但衞生情況都緊要，如通關遙遙無期，則是香港負不起的代價。另外，他們建議向長者發放「逆向」二維碼，讓無智能電話的長者到處所後，出示自己的實體二維碼讓職員掃描，以記錄出行。

該黨已在社區發起聯署行動，希望盡快堵塞防疫漏洞、早日通關，並於今日將行動拓展至全港18區。