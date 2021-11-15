女嬰吸盤催生後腦出血亡　死因庭開庭研訊

一名女嬰在近6年前在聯合醫院透過真空吸引術出生，事後出現「帽狀腱膜下出血」，即腦部出血，出生僅8天後夭折。死因庭今天（15日）就事件展開研訊，女嬰母親指，生產當日因為劇痛難耐，曾要求醫生為她剖腹分娩，但醫生拒絕，表示「你仲重有力氣講嘢，不如再試下，我一路幫助你」，產婦表示不知道原來幫助是指用吸盤引產，惟裁判官質疑無可能不知道，因為用吸盤引產必須配合產婦自己發力。

女嬰詹雪琳，2016年1月30日在聯合醫院出生，8天後在瑪嘉烈醫院離世。女嬰母親翁美容作供，她與丈夫一直長居內地，直至41歲發現懷孕後，便定期回港到聯合醫院做產檢，胎兒的情況一直保持穩定。直到2016年1月28日，翁如常到聯合醫院做例行檢查，發現自己血壓偏高，醫生要求她留院，並於翌日建議她催生。翁表示「我好緊張，醫生講乜都順從」，便接受催生素注射。去到30日凌晨宮頸全開，但翁無法自行生產，她要求剖腹產子被拒，醫生遂用真空吸引術助產。

翁形容自己感覺「吸下停下，吸左3、4次」，首3次均不能將女嬰吸出來，直至第4次才成功。女嬰出生後便須搶救，有醫護人員表示「BB心跳唔正常」，翁並無抱過女兒。翁指自己當時很亂，不肯定女兒發生甚麼事，只知是頭部有問題，並影響到腎臟。

醫管局代表律師指出，翁入院時曾簽署一份文件，上面解釋不同的生產方法，並列明使用「真空吸引杯」引產可能會對嬰兒造成創傷。翁同意自己有簽署，並明白每種生產方法都有一定程度危險性，但「如果知咁嚴重，我唔會用吸盤⋯⋯我真喺好艱難先陀到呢胎咋」。

翁表示不知道護士所講的「幫助」是指用吸盤引產，死因裁判官何俊堯即質疑翁不可能看不到，翁澄清自己感覺到，但無留意，亦無出聲問。裁判官質疑「你連人哋用咩方法幫你都唔去問清楚了解清楚，你知吸咗3次都唔得，即喺你知道用吸盤」，翁強調自己見到嬰兒頭部的印痕才知道用了吸盤，並表示「我信佢，佢係醫護，佢講乜都啱架嘛」。

案件編號：CCDI-261/2016