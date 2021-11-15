警署偷拍女同袍如廁　前警員認遊蕩還押候判

一名前警員涉嫌於今年7月在葵涌警署女廁內，把手機伸到廁格上方偷拍女警如廁，但遭女警察覺；該前男警其後被捕，更被發現他曾用手機偷拍另外8名女警如廁。案件今天（15日）在沙田裁判法院提訊，被告承認一項遊蕩導致他人擔心罪。署理主任裁判官溫紹明考慮到被告闖入女廁偷拍，增加案件嚴重性，加上犯案時間長達半年，受害人數多，判刑須具有阻嚇性，下令還押被告至11月29日判刑，期間索取勞教中心及心理報告。

已經離職的20歲被告王志亮，被控於2021年7月7日在葵涌警署2樓221室女廁及建築物共用部分遊蕩，而他單獨在該處出現，導致女子X合理地擔心自身安全及利益。

案情指，案情當日早上約7時半，被告乘搭升降機到葵涌警署地下停車場途中，遇上X及她的上司，被告隨即折返警署2樓，埋伏在訓示室內。當看見X進入女廁後，被告再走進女廁內，把手機伸到X所在廁格的上方及下方空隙偷拍。惟被告行為遭X察覺，雖然被告即時逃回訓示室，而X一時驚慌而沒有追上，但X將被告的外貌特徵告知上司及同樣任職警隊的男友；被告最終由警署警長拘捕。

經檢驗後，被告手機內被發現10張X的照片；另有30張照片及一段影片，紀錄顯示攝於去年10月至今年6月，涉及8名不同女警如廁。被告最終在警誡錄影會面中作出招認，稱一時衝動犯案，並無針對特定對象，亦沒有散播到網上。

案件編號：STCC 2826/2021