鄉郊清潔工無停手　熱天缺水缺電無得唞　團體促改善

隨着每年酷熱天氣日數增加，對需要於戶外工作的工人愈是煎熬，有團體聯同兩工會今日(15日)舉行記者會，反映鄉郊清潔工於酷熱天氣下的苦況，批評食物環境衞生署未有考慮工人需要，提供休息設施、應對設備，令他們面對無水無電的困境，要求署方提供太陽能有水有電員工休息室以及流動廁所。

社區關懷基層文化中心研究員Sallie指出，鄉郊清潔工雖與市區工友在戶外工作的時間相約，但其應對極端天氣的設施較少，工作場所皆位於新界鄉村的郊區垃圾收集站，經常單獨工作，每人可以為多達2,000名市民提供服務，亦因工作地區偏遠，無法使用市區街頭垃圾收集點提供的儲物櫃、飲水機或洗手間等設施。

政府前線僱員總會主席陳博賢以自身經驗分享，他的工作地點處於大埔九龍坑村，惟署方提供的設備，例如儲物櫃等則放於大埔墟街市地牢，兩者距離需時至少30分鐘車程，曾工作時中暑需自行報警求助。他批評，港府於2019年簽署職業安全約署約20年，但至今仍未能做好榜樣，情況令人失望、感到諷刺，又稱曾向上司反映情況，反被勸告「要講道理」，直斥大部分上司「無乜人性」。

香港食物環境衞生署職工權益公會副主席李美笑指出，希望食環署響應減碳、締造安全和衞生的工作環境，提供太陽能有水有電員工休息室和流動廁所予鄉郊清潔工，直言由於沒有休息室，工友被迫在橋下或路邊用廢棄的建築材料搭建帳篷避暑避雨，但臨時帳篷沒有自來水或電力，不能補充水分，亦難以使用風扇降溫，導致中暑風險大增。她又斥，部分外判商的制服設計及物料比食環署更好，例如外判商制服會把反光物料縫於制服上，令他們不用穿兩件衣物於戶外工作。