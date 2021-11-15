港人英語水平僅屬中級　亞洲3甲不入全球排32　遠遜新加坡

港人英語能力又輸新加坡！有教育機構公布2021年全球國家地區英語能力指標，在調查的全球112個國家及地區，香港位列全球32位、亞洲第4，雖然兩者較去年上升1位，但僅屬中級水平，而新加坡英語能力屬最高級別之餘，更是亞洲「一哥」、世界排名第4。調查機構指，結果反映本港語言能力優勢，相對其他亞洲國家及地區已逐漸收窄。

調查機構EF教育分析112個國家地區、200萬名非英語母語人士數據，港人英語能力全球排名第32位，在亞洲排名第4，兩者都較去年微升1位。不過，遠低於亞洲排名第1、世界排名第4的新加坡，該國的平均英語程度屬最高級程度，亞洲排名方面，分別排第2及第3的菲律賓與馬來西亞，同屬高級程度。

調查指出，亞洲排名第4的香港平均英語水平只屬中級程度，與西班牙、黎巴嫩等國看齊。另外中國、澳門分別排名亞洲第7、第8位，同屬中級程度。

EF港澳區總經理謝貫姿表示，香港身為國際大都會，兩文三語理應是港人的一大競爭力。今年調查結果反映這個競爭優勢隨着其他亞洲國家的迅速發展而逐漸收窄，儘管普通話能力愈趨重要，港人絕對不容忽視英語能力在職場上的地位。