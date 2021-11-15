地中海貧血骨髓移植手術費高昂　團體冀政府支援病患者

目前重型地中海貧血患者只可靠骨髓或臍帶血移植「斷尾」，不然只能終生定期輸血和接受除鐵治療。地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞指骨髓移植手術費用高達30萬港元，更不是政府恒常資助項目，希望政府能盡力支援。

馬紹鈞指出，根據估算，香港有12.5%人口擁有地中海貧血基因，即每8名港人就有一人是基因攜帶者，雖然沒有明顯病徵，但若夫婦二人都有地貧基因，子女便有四分之一的機會患上重型地中海貧血，故希望提倡市民接受身體檢查，達到全民治療、重型地貧在香港絕迹。他指重症患者要「斷尾」需要接受骨髓移植，但手術費用高達30萬港元，也不是政府恒常資助項目，一般家庭難以負擔。

地香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床教授楊執庸亦指出，現時香港地貧基因攜帶者可能更多，需要的資源亦相應增加，促政府提供協助。

出席活動的食物及衞生局局長陳肇始表示，政府無論在醫管局的藥物和照顧上，都會盡力醫治地貧兒童，形容希望兒童受限制的生活中看到曙光，但她又指「政府做唔哂咁多嘢」，幸好有機構及有心人幫助，也希望病友們可以互相關懷。