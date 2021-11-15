VTC明年開1.4萬學額 新課程涉藝術科技及環保 周四可報名

職業訓練局(VTC)今(15日)公布，將於下學年開辦超過140項全日制學士學位課程、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑等課程，提供約1.4萬個學額，供中六生報讀，並在周四(18日)起供學生網上報名。

為配合行業發展，VTC 將在新學年開辦多個新高級文憑課程，包括藝術科技、環境保護、地理空間科學及土地測量，以及商業(電子商貿)。VTC高級助理執行幹事任影嬋指，各個課程提供約30至60個學額。

融合科技與藝術是創意工業發展的大趨勢，新增的藝術科技高級文憑教授以實時視覺特效製作數碼娛樂項目的知識和技術，包括融入虛擬製作的影片，以及舞台表演和節目製作，亦會教授創新科技應用，例如延伸實境(XR)、虛擬偶像製作。

另外，環境保護高級文憑(科目組)屬健康及生命科學學科與工程學科結合的跨學科課程，學生可在首兩年學習核心科目知識，包括碳審計、環境分析等，之後可因應興趣及專長，選擇環境保護及環境管理，或是環境工程的專長。

VTC 轄下院校IVE(香港專業教育學院)黃克競分校，今年啟用「中電電力工程實驗室」，配備先進智能電網及高壓能力相關訓練設施，供學員使用。