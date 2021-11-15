男子交收泰達幣遭綁架　2涉案無業男提堂

一名虛擬貨幣投資者，於本月初約人在九龍灣一工廈內交易大筆泰達幣時，疑遭人設局搶劫兼綁架。事主受虐打及先後被帶到貨倉和大埔某村屋禁錮一星期，及後他趁兇徒不為意時，偷偷爬出村屋逃脫。警方當日拘捕2名無業男子，控告2人一項綁架罪。案件今（15日）在九龍城法院提訊，2名被告暫毋須答辯。裁判官把案件押後至明年1月25日再訊，等待警方作進一步檢查，包括法證檢驗、認人手續、以及閉路電視和電話分析。此期間2名被告須還押監房看管。

控罪指，2名無業被告李宗承（25歲）及劉民定（27歲）於2021年11月6日，在九龍灣宏通街1號啟福工業中心某室與其他不知名男子，以武力方式將一名男子在違反其意願下帶走，意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。

控方透露案情指，事主相約一名於網上認識、假扮買家的匪徒，在案發日於涉案工廈內交易泰達幣，於該處遭多人襲擊。匪徒迫令事主交出錢包、網上銀行及虛擬貨幣網上交易平台密碼，並發現及提取事主擁有的500萬泰達幣，市值約3900萬港元。然後匪徒綁架事主，威脅事主問親友索取贖金，並將事主帶到貨倉和大埔某村屋禁錮。至上周二（12日），2名被告負責看守事主時，事主趁其不備逃出村屋。及後警方在粉嶺地鐵站拘捕2人。

案件編號：KCCC 3305/2021