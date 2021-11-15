男警涉超市影裙底　被控有違公德罪受審

一名男警被指於休班期間，在尖沙咀美麗華廣場二期內的日資連鎖超市「DONKI」內，偷拍一名女子裙底。他否認一項作出有違公德的行為罪，案件今日（15日）在九龍城法院開審。超級市場保安供稱，當日被告連番尾隨穿裙女子，將黑色膠袋遞到女子裙下，另一隻手則呈握拳，看似是按掣。最終保安將被告截停，並報警處理。

38歲被告蘇賢浩被控於2021年1月21日，在尖沙咀彌敦道美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍女子裙底。

超級市場便衣保安X供稱，當日傍晚6時，她在超級市場凍肉區處，看見被告神色緊張，不停四處打望。當有身穿短裙的女子經過時，被告會將手上的黑色膠袋，遞向女子的短裙下方，於是X懷疑被告正在偷拍他人，開始監視被告。及後被告尾隨一名白色連身裙女子上樓梯，X看見被告左手拿著黑色膠袋，遞往該女子裙下，右手握拳但有微動，動作看似是按掣。

X續指，她懷疑黑色膠袋內藏電話，可用於偷拍，因被告多數是垂直左手去拿膠袋，但當跟隨女子時，便會將左手向前伸12吋，移往女子裙底。及後被告在熟食區重施故技，把目標放在一名身穿牛仔短裙的女子。當被告再尾隨一名穿校服的女學生時，X與同事將被告截停，並帶返保安室以報警處理。

案件編號：KCCC 2043/2021