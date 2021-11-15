民調指港人評「享有政治權利」僅3.8分　結果反映市民評價偏負面

有研究調查今日(15日)公布市民對社會幸福的指標，發現最多市民對人身安全的評分最高，但在10項指標中，有7項指標的評分低於一半，當中市民對「享有政治權利」的社會幸福指標最低。

香港民意研究所於10月底至11月初，以隨機抽樣電話訪問方式訪問了1,004名香港居民。調查顯示，在10個指定範疇指標中，市民對於人身安全的評分最高，以0至10分評價中，評分達6.06分。市民亦偏向認為香港人享有個人自由和有合適就業機會，評分分別為5.56和5.51分。

但其餘7項社會幸福指標則錄得低於5分，顯示市民的評價偏向負面。當中「免於恐懼」、「弱勢社群得到保障」等5項指標介乎4.20至4.85分，反映市民認為香港人未能免於恐懼，弱勢社群得不到足夠保障，兒童成長不太快樂，司法程序不太公正，香港人未能安居。

惟最後2項指標，包括「生活無憂無慮」及「享有政治權利」更錄得低於4分，分別只有3.97和3.80分，即認為香港人並非生活無憂無慮，亦缺失頗多政治權利。

社工鍾威麟認為「人身安全」評分較高與「享有政治權利」評分偏高低與港區國安法及選舉制度的改變有關。而研究所總監鍾庭耀對各指標未來回升感到樂觀，「因現時所有指標都在低位」，認為指標未來上調空間頗大。