港人對聘外傭需求有增無減　在職父母僱主享更多育兒時間

不少港人會聘用海外傭工協助家頭細務及照顧家人。浸會大學近年進行一項研究，探討外傭對香港家庭的影響，今日(15日)公布研究結果，顯示本港已婚夫婦對外傭的需求在過去逾30年來大幅上升，例如於1980年代的受訪者，在婚後10年內開始聘用外傭的比例為8%，但至2010年代結婚的受訪者的有關數字已上升22%至30%。研究團隊另外重點調查至少擁有一名子女，並有聘用外傭的在職已婚夫婦；分析顯示該群組內的在職父母，比起相同背景但無聘用外傭的家庭，用於家務的時間，每周平均分別減少3.6及6.5小時；而用於育兒的時間則每周分別平均多2.9及3.4小時。

研究團隊在2018年10月至2019年6月期間，以問卷方式向已婚夫婦進行住戶調查，並於2019年3月至去年3月期間進行了25次深入的跟進訪問。參與調查的包括2,003對已婚夫婦，當中25.7%的受訪者有聘用過外傭。

群組分析顯示，香港已婚夫婦對外傭的需求大幅上升。於1980年代結婚的受訪者，在婚後1年、5年及10年內開始聘用外傭的比例分別為1.3%、5%及8%；而在2010年代結婚的受訪者，有關數字分別大幅上升至5.4%、21%及30%。

研究亦顯示，聘用外傭的做法與已婚夫婦的生育率相關。研究審視了2000年後結婚的夫婦，發現育有1名子女並有聘用外傭的夫婦，在生育後6年內生育第2名子女的累積機率為43.3%，而沒有聘用外傭的夫婦的累積機率則為29.9%。

浸大社會學系助理教授張家樂指出，調查顯示隨着香港社會和經濟發展，僱用外傭的做法普遍，但收入較低的家庭在聘用外傭時會面對更多困難，例如居住空間有限影響外傭的住宿安排。而僱用外傭能為港人家庭考慮生育第2個孩子時提供一定彈性，並提高夫婦對家務以致日常家庭生活的滿意度，使他們能夠將更多時間集中在子女身上。