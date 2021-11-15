擬建東九龍綫傳改走線　接駁彩虹站轉車　議員憂逼上加逼

港府規劃發展新鐵路項目總是翻來覆去，改完又改，浪費大量時間在前期研究。繼連接洪水橋至前海的鐵路被擱置後又重提興建，以及將北環綫「斬件」式分階段興建後，服務觀塘北部山上居民的擬建東九龍綫亦傳走線改動，由原本該線接駁至港鐵鑽石山站，改為接駁至港鐵彩虹站，並採取架空鐵路形式興建。港鐵回覆未有否認相關消息，只稱已向港府提交東九龍綫建議書。

根據港府於7年前發表的文件《鐵路發展策略2014》，因應彩雲道、佐敦谷、安達臣道及石礦場一帶的發展計劃為區內帶來的人口增長，建議興建一條新鐵路「東九龍綫」，全長約7.8公里，沿着觀塘北部運行，連接現時為觀塘綫及屯馬綫轉車站的鑽石山站，以及將軍澳綫的寶琳站，以服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。港府當年以2013年價格估算項目成本約為275億元，並計劃於2019年至2025年期間落實。

但至今東九龍綫仍只聞樓梯響。網上近日有傳，港鐵修改東九龍綫的走線方案，更流傳一段聲稱是港鐵項目及工程拓展總監包立聲簡介東九龍綫方案的聲帶，指東九龍綫將以架空鐵路形式興建並設有車廠，路線長度縮短至7.1公里，設有5個車站，並連接至觀塘綫彩虹站，而非原本建議的鑽石山站。

議員柯創盛指，東九龍綫由上屆政府提議，但至今仍未動工，若現時改動走線恐怕「不知再等多少年」。他又指，若該綫接駁至彩虹站，擔心會加劇觀塘綫擠逼情況，亦失去原本接駁至鑽石山站，利用屯馬綫分流的作用。

港鐵回覆表示，本港整體鐵路規劃和發展由港府主導，港鐵會配合港府推展本港未來鐵路發展，早前已就東九龍綫向港府提交建議書，目前仍在就政策局及部門的意見補充建議書內容，並研究可行性方案。至於相關流傳聲帶是否與包立聲有關，港鐵則稱對於來源不明的資訊沒有評論。