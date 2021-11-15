4人涉串謀九龍塘站縱火燒閘機　1人認罪3人受審

前年10月有人以汽油焚燒港鐵九龍塘站閘機，警方調查後拘捕4名男子。其中一名把汽油放在閘機前的男子，今天（15日）於區域法院承認串謀意圖危害生命而縱火等4罪，被下令還押候判；其餘3人則否認控罪受審。

4名被告依次為26歲送貨員曾裕生、30歲公司持有人黃漢偉、33歲技術員鄭偉森、40歲從事地盤工作的王錦發，4人共面對一項串謀意圖危害生命而縱火罪，指4人於2019年10月12日在香港，串謀而用火摧毀或損毀他人財產，及意圖藉此危害他人生命，或罔顧他人生命會否受到危害。今天曾裕生認罪，其餘3名被告均否認控罪。3人亦否認屬交替的意圖危害生命而縱火罪。另外，曾裕生今天亦承認管有物品意圖摧毀或損毀財產、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、及無牌管有槍械共3罪。辯方求情指曾屬初犯及已還押近2年，已明白做錯事及有真誠悔意，願承擔責任，其家人對他亦關愛及支持，希望法庭給予機會。

曾裕生承認的案情指，案發當日下午，港鐵站務員發現九龍塘站G1出入口的閘機附近着火，面積大約3米乘1米，他用滅火筒滅火後通知控制室。另外有乘客目擊其時有一名身穿黑衣、臉上矇着黑布並背着背包的男子跑走。港鐵其後發現有兩部閘機被火熏黑，修理費逾8.4萬港元。警員及後在場檢取了玻璃碎片、一個玻璃樽、2條燒過的棉條等，該些物品經化驗後被發現沾有微量汽油。

警方其後翻查附近閉路電視片段，發現曾裕生事發前走到閘機前蹲下，放下兩瓶汽油去離去。不久有另一名男子走來，點燃了兩瓶汽油後跑走。閉路電視片段亦顯示曾在事發前，曾經於附近公園與他人會面。曾於去年1月被捕，警方搜查其住所時，發現汽油彈、汽油、白毛巾、哥士的粉、石油氣罐、黑色噴霧及摺刀等。

案件編號：DCCC 553/2020