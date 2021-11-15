西伯利亞航空貨機闖機場滑行道工地　初步預計需調查1年

民航意外調查機構今日（15日）就今年10月14日西伯利亞航空一架波音737-800BCF型貨機，在香港國際機場着陸後離開北跑道時進入及停在滑行道工地上的事故，發表調查初步報告交代事件，而調查機構正詳細分析所收集的數據和資料，以確定事故的情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍和或要跟進的調查方向，預計調查需時12個月。

報告指，10月14日凌晨00時03分，一架航班編號為SBI8817西伯利亞航空的波音737-800型波音改裝貨機，由俄羅斯伊爾庫茨克國際機場飛往香港機場，並降落在跑道07L。當飛機按空中交通管制指示擬用滑行道A7離開跑道時，飛機進入了滑行道A6和滑行道A7之間的路面區域，該區域是為未來飛機營運而正在建造的雙滑行道系統的一部分。

飛機在區域內的標誌牌前停下，並被空中交通管制指示關閉所有發動機。經地面工程師檢查後，機管局表示飛機及跑道設施都沒有損壞。事件中無人受傷。調查機構事發翌日收到航空公司的通報，調查組即在當天進行了現場視察檢查。

報告提到，在現場視察檢查後，調查機構已將主要意見通報民航處及機管局。並分別於今年10月26日和28日獲悉其相應的安全行動，調查組已與涉事飛機的飛行員及涉及機構的相關人士進行面談，亦已收集相關的飛行文件、飛行數據、機場閉路電視錄影、空中交通管制及天氣資料等，預計調查需時12個月。