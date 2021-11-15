政Whats噏：憂本地遊鼓勵計劃現惡性競爭　姚思榮同政府「講數」

政府早前將「綠色生活本地遊鼓勵計劃」嘅資助額增至1億港元，但隨着申請嘅旅行社愈嚟愈多，都係供不應求喎。旅遊界議員姚思榮就去信當局，希望政府增撥資源調升計劃嘅總承擔額度，即係要求再加碼，等所有合資格團隊都有拎到獎勵金，避免「先到先得」嘅心態影響產品質素，或者形成惡性競爭。之不過，計劃由幾個政策局同部門牽頭，搞到佢要兩頭撲，係咁搵政府各部門「講數」喇！

新冠肺炎疫情持續，市民唔方便離港旅遊。姚思榮話「綠色生活本地遊鼓勵計劃」可以推廣香港綠色旅遊，同時幫到業界發展，但資助額就不足。佢話每間合資格嘅旅行社，最多可以拎到20萬港元嘅資助，如果有500間申請，都已經需要1億港元嘅資助額度喇，何況依家有超過700間呢。

至於計劃依家嘅申請情況，佢話截止10月底，已經批出或者處理中嘅鼓勵金已經超過5300萬港元，預料依家承擔額超過6000萬港元，但計劃明年3月31日就結束，好多旅行社未拎到足夠資助額，或者打算推出新產品就未必夠時間申請資助。佢又話，如果政府唔打算增撥資源，會對業界會造成壓力同混亂，部分旅行社推出嘅產品會一味鬥平、影響質素，甚至出現惡性競爭呀！

信就畀咗政府喇，但姚思榮話商務及經濟發展局就未有回覆，搞到業界都好擔心。實際上，由於計劃由商經局、環境局同環境保護署牽頭，佢仲要兩頭撲，搵埋環境局商討添！不過，佢話計劃喺幾個月前，環境局都話如果資助唔夠就再考慮嘅。

其實，政府之前已經將旅行代理商接待每名參加者嘅鼓勵金，由原本100港元增加至200港元；可申請鼓勵金嘅人數上限，亦由原本500名增加至1000名。唔知今次會唔會再加倍資助，幫旅遊業渡過寒冬呢？