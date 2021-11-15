涉性侵繼女　六旬建築工人5罪罪成還押候判

六旬建築工被指在4年內多次性侵犯2名未滿16歲的繼女，更以「如果你唔同意就唔可以喺度住」要挾其中一名繼女。他否認強姦、非禮等10項控罪，上月起於高院受審。經過逾2星期審訊後，由5女2男組成的陪審團今日（15日）經過約7小時退庭商議後，裁定被告1項強姦、1項企圖強姦、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為，及1項作為強姦罪交替控罪的非禮罪名成立。法官暫定在12月28日判刑，期間為較年長的一位繼女X索取心理創傷報告。

現年67歲、代號「WYT」的被告，被控1項企圖強姦、3項強姦、3項向16歲以下兒童作出猥褻行為及3項非禮罪。10項控罪發生於2015年8月至2019年12月底，當中9項控罪涉及事主X，餘下一項非禮罪則涉及X的胞妹Y。除1項控罪發生於被告在港的住所外，其餘9項控罪均發生於事主母親M在內地汕尾市的家中。今日陪審團裁定10項控罪中5項罪成，至於餘下5項，其中4項陪審團裁定罪名不成立，當中包括涉及Y的唯一控罪，而餘下1條強姦罪，陪審團就未能達至有效裁決。控方會在12月判刑時決定，是否繼續起訴該控罪。

控方開案陳詞指，X和Y分別於2004年及2008年在內地出生，M於2013與被告再婚，被告逢周六會去汕尾與3母女同住，直至2019年3母女獲單程證來港。在所有案發時間，M均不在家中。被告除以手和口非禮兩事主，還曾強迫X為他口交，之後更變本加厲強姦X。M曾兩度得悉女兒被性侵，但都選擇原諒被告，直至2019年M得知X再被侵犯，才決定報警拘捕被告。

案件編號：HCCC 309/2020