教育局鼓勵中小幼校申優質教育基金　推與國安教育相關活動

每所獲公帑資助的中小學可向基金提交一項不超過30萬港元撥款的計劃。

教育局今日(15日)向中小學及幼稚園發通函，指為進一步協助學校推廣國民教育、國家安全教育，以及媒體和資訊素養教育，優質教育基金在現行「我的行動承諾」撥款計劃的框架下，推行加強措施，讓學校申請一筆額外撥款，進行為期約24個月的相關計劃活動，以提升學生的國民身份認同等。

教育局指，自2003年一直鼓勵全港學校舉辦「我的行動承諾」，透過集體承諾和舉辦相關學習活動，幫助學生培養良好品德及建立健康的生活方式，由 2019/20學年開始，教育局透過優質教育基金推行「我的行動承諾」撥款計劃。

公帑資助學校及已參加幼稚園教育計劃的幼稚園可向基金申請不超過20萬港元撥款，舉辦配合相關主題的多元化學習活動，營造有利培育正面價值觀和積極態度的學習環境。

局方續指，在「我的行動承諾」加強版撥款計劃下，每所獲公帑資助的中、小學，包括特殊學校，可向基金提交一項不超過30萬港元撥款的計劃，以申請額外資源，支援學校重點加強國民教育、國家安全教育、以及媒體和資訊素養教育的措施。

局方又指，因應3至6歲幼兒的發展階段和學習需要，每所已參加幼稚園教育計劃的幼稚園可提交一筆不超過15萬港元撥款的申請，以獲取額外撥款協助學校重點加強國民教育和國家安全教育的措施。