北大嶼山醫院問題多　護理病房爆抗藥腸道菌　再添3人中招

北大嶼山醫院問題多多，繼該院抽氣系統兩度故障，致2隔離病人須轉移；本月4日更公布病格內1處柱身底部出現菌狀物，其後在地下樓層5個病房共15個病格亦有同樣發現，毒理學化驗確定為木腐真菌。該院如今(15日)再揭延續護理病房爆發抗萬古霉素腸道鏈球菌群組，暫時涉及4名介乎51至97歲男病人；另外，葵涌醫院1個精神科男病房，有共3人感染甲型化膿性鏈球菌，全部病人情況穩定。所有個案已呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

醫管局公布，1名曾入住北大嶼山醫院延續護理病房的51歲男病人，於本月5日確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。院方按照既定感染控制程序展開追蹤篩查，再發現3名介乎77歲至97歲男病人確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者，但沒有出現感染徵狀。其中1名病人已經出院，2名病人繼續於北大嶼山醫院留醫，另1名病人早前已轉往瑪嘉烈醫院留醫，有關病人正接受隔離治療，情況穩定。院方已就事件與有關部門及衞生防護中心商討，並加強病房有關病房的清潔及消毒、加強病人及環境篩查。

此外，葵涌醫院1個精神科男病房自本月1日起，先後有3名52至55歲的病人出現皮膚感染，院方已為病人進行所需測試，化驗結果為甲型化膿性鏈球菌。有關病人現正接受治療，情況穩定。該病房已暫停接收新症。

抗萬古霉素腸道鏈球菌可透過排泄物接觸傳染，能引致腹膜炎和尿道炎，嚴重則引發敗血症。翻查文獻，其發病率為4%，因大部分帶菌者無病徵，可長留人體6星期至4個月，故可四周播菌。