海關水警破快艇走私案　檢2100萬元貨拘4人

檢獲的走私貨物和被扣查的3輛涉案車輛。

執法部門近日嚴打走私，其中於上周六(13日)，香港海關和水警進行聯合反走私行動，在東涌偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括高價食材、電子產品和獸藥產品，估計市值約2,100萬港元，行動中拘捕4人。

海關和水警人員當日凌晨在北大嶼山進行聯合行動，於赤鱲角發現數名可疑男子將懷疑走私物品，從1輛貨車搬運到2輛客貨車，該2輛客貨車其後駛至東涌一處岸邊，數名男子將客貨車上的貨物搬運到1艘快艇。海關和水警人員遂採取行動，該些男子隨即登上快艇逃去。

行動中，關員拘捕4名懷疑涉案男子，並扣查3輛懷疑涉案車輛，包括1輛貨車和2輛客貨車，並於車上檢獲一批懷疑走私貨物，包括花膠、燕窩、智能電話、平板電腦和獸藥產品。有關案件仍在調查中。

海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，並與本地及海外執法機關加強情報交流，全力遏止相關活動，又警告走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。