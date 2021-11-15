鑄鐵鍋爆大鑊　釋過量金屬恐致癌　女士：即刻停用

近年越來越多人使用鑄鐵鍋煮食，不過若不慎選牌子，此類鑄鐵鍋其實亦暗藏危機！消費者委員會今日(15日)公布鑄鐵鍋測試結果，發現7款鑄鐵鍋樣本中，有4款的金屬釋出量超出國際標準，甚至有鑄鐵鍋更被驗出含有致癌物質超標16倍。有市民擔心致癌物質超標危害身體健康，促請政府應更仔細審查市面上正在販售的鑄鐵鍋；亦有人稱會呼籲家人不要使用鑄鐵鍋。

謝小姐表示，平常有用鑄鐵鍋下廚的習慣，未有特別留意哪種牌子鑄鐵鍋出現問題，但即便現時知道哪款鑄鐵鍋被測出致癌物質超標，「都已經太遲啦」，認為政府在鑄鐵鍋品質把關方面需要加強，又擔心正在使用的鑄鐵鍋有致癌物質會令身體出現毛病，如果正使用的鑄鐵鍋牌子有「上榜」，會立即停用並去做身體檢查，希望有問題的產品盡快下架。

另一市民黃小姐則稱，會上網詳細參考消委會報告，不過暫時仍不打算購買此類產品。她又稱「通常貴會覺得好啲」，驚訝部分鑄鐵鍋價錢昂貴卻有致癌物質。由於身邊也有許多朋友會使用鑄鐵鍋煮食，會叫他們不要使用，亦會叫家人不要購買。