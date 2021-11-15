消委會今年接獲77宗鍋具投訴　近6成與品質不佳有關

新冠疫情下堂食不便，不少市民留家烹飪反激發其小宇宙，所謂工欲善其事，必先利其器，想「入得廚房」，所用鍋具又是否合格呢？消委會今(15日)表示截至今年10月，一共接獲77宗有關鍋具的投訴，當中包括鑄鐵鍋，消委會總幹事黃鳳嫺指，當中有44宗是與產品品質不佳有關，佔整體近6成，如螺絲鬆脫、塗層在短時間內受損等，其他則與保用期、送貨、客戶服務有關。

鍋具亦有其潮流，「易潔鑊」風潮盛行至今，黃鳳嫺憶述在相關投訴中，曾有消費者購買聲稱「絕不黐底」的易潔鑊後，惟煎蛋時發現與聲稱不符。現時鑄鐵鍋成為新寵，因鍋壁通常都較為厚實，受熱均勻、保暖極佳，非常適合長時間燉煮的料理，惟價值不菲，黃鳳嫺指市民應按其需要而決定是否購買。

黃鳳嫺建議首次使用鑄鐵鍋前，應先用水和小量清潔劑以海綿或軟布清洗，切勿使用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損鑄鐵鍋；清洗後應徹底弄乾，部分鑄鐵鍋可塗上一層薄薄的食用油，以防出現銹蝕及加強不粘效果。另外，她又指煮食後應讓鑄鐵鍋自然冷卻，不應立即注入冷水，以免琺瑯塗層因溫度急劇變化而令塗層受損等。