政府谷針不斷　專家委員會建議科興疫苗接種年齡降至3歲

政府由本年2月新冠疫苗接種計劃開始至今，一直谷針，新冠疫苗顧問專家委員會今日下午(15日)開會，討論將由內地研發的科興疫苗接種年齡限制下調至3歲。委員會開會討論後，通過將科興疫苗接種年齡下限由18歲降至3歲。

顧問專家委員會指就科興提出把疫苗接種年齡下降至3歲的申請，審視了科興提交的相關資料，當中包括經同行評審的醫學期刊刊登的第1及第2期臨床研究數據、在中國內地收集的現實世界安全數據、在南非和智利等地展開的第3期臨床研究的初步數據，及其他相關臨床研究數據等。

有關資料顯示，科興疫苗在3至17歲不同人種的兒童中均具有良好的安全性，而且與18歲或以上成年人士相比，3至17歲兒童會產生較高的免疫原性反應。顧問專家委員會經考慮有關資料，並衡量新冠肺炎疫情為本地所帶來的風險後，建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童。顧問專家委員會亦建議應把有關資料交由衞生署轄下的聯合科學委員會（疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會）審視，以助釐定接種該疫苗的優先組別。顧問專家委員會會將上述建議交予食物及衞生局局長考慮。

另外，就5至11歲兒童接種復必泰疫苗，顧問專家委員會已得悉已公布的相關臨床數據，以及於海外地區獲緊急使用授權的情況。顧問專家委員會建議政府與復星醫藥跟進降低接種年齡的事宜及要求復星醫藥提供相關資料。