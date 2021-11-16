港大研發實驗室AI技術發展製衣業　機械人助縫紉熨衫

香港大學9所研發實驗室獲政府InnoHK計劃資助，其中一間實驗室「創新製衣技術研發中心」利用人工智能（AI）和機械人技術為製衣業發展新技術，提升縫製和處理成衣部件的程序，發展「人機協同」成衣生產及整理過程自動化。新技術包括透過擴增實境（AR）縫紉技術，以全自動化製作二維及三維縫紉工作；讓機械人處理生產過程中，熨衫、防皺及防水處理等較困難工作，同時開拓人機交互技術，由機械人協助製衣工人進行縫紉工作，安全、有效、互動地加快生產流程。

港大另獲該計劃4億元資助，成立「先進生物醫學儀器中心」，成員包括港大工程學院的4位教授及哈佛兩位教授，研發新一代低成本的生物醫學儀器，帶動科研成果商品化及應用。中心將研發費用相宜的篩查測試，以推動廣泛篩查，盡早發現症狀，同時又會研究精確伴隨式診斷，對疾病的成因提出新見解，以協助制定精確療法。

此外，中心亦專注於「策略治療方法」，以新治療策略實現新療法的臨床應用，並開發先進醫療配件，改善現有醫療設備，設計獨特的配件，有助配合需先進組件的疾病管理。機械工程系教授陳佩指，將會發展新的生物材料，有利於藥物及細胞釋放，以增強醫療功效。她舉例，會透過組織工程及生物材料方法，製作細微的三維癌組織纖維，以進行系統性癌症篩查，令治療更精準。